Lunedì 15 agosto, in prima serata su Canale 5, va in onda in replica lo show dedicato a Iva Zanicchi su Canale 5, che la vede protagonista in due appuntamenti. Tanti saranno gli ospiti di D’Iva, il one woman show in due serate-evento che celebra la straordinaria carriera di Iva Zanicchi.

Una delle più grandi e poliedriche artiste, una carriera brillante nel mondo della musica e della televisione, numerose canzoni che faranno per sempre parte della storia della musica italiana e tante presenze al Festival di Sanremo: Iva Zanicchi è una Diva, e Canale 5 la celebra con uno show che ripercorre i migliori momenti della sua carriera tra la musica e la TV.

Si è distinta nel panorama dello show-biz italiano e non si è mai presa troppo sul serio: schietta e autoironica, dotata di un timbro vocale unico, Iva Zanicchi è amata da più generazioni e torna stasera su Canale 5 con tanti ospiti per D’Iva, uno speciale che ricorderà al pubblico Mediaset le tappe fondamentali della sua carriera e della sua vita privata.

Un percorso straordinario, dall’infanzia a Ligonchio fino all’esordio da giovanissima nelle balere romagnole. Ben presto Iva Zanicchi ha calcato i più importanti palcoscenici nazionali e internazionali: da Castrocaro al Festival di Sanremo dal Madison Square Garden di New York all’Olympia di Parigi.

In particolare a Sanremo vanta 10 partecipazioni con quattro vittorie, traguardo che fa di lei la cantante donna che ha vinto più volte la manifestazione canora.

Iva Zanicchi su Canale 5 per D’Iva, gli ospiti della prima puntata

Iva Zanicchi su Canale 5 con tanti ospiti nelle due puntate in onda in replica su Canale 5 ad agosto. Iva Zanicchi accoglierà sul palco tanti amici e colleghi, con i quali duetterà e non solo. Si racconterà ricordando episodi importanti della sua carriera, e della sua vita.

Nella prima puntata, gli ospiti di D’Iva saranno Orietta Berti, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio, Fausto Leali e Andrea Pucci. Con loro l’Aquila di Lingonchio canterà e ripercorrerà la sua carriera nel mondo della musica e della televisione.