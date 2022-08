Sarà la replica di Grand Hotel a prendere il posto di Terra Amara che oggi non va in onda su Canale5. Il Ferragosto si porta via le soap di Canale5 o quasi visto che Beautiful continuerà ad essere presente nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset mentre i protagonisti di Terra Amara rimarranno seduti in panchina, ma quando tornerà in onda?

Terra Amara non va in onda oggi, 15 agosto, ma tornerà regolarmente in onda da domani, martedì 16 andando avanti per tutta la settimana. Eccezionalmente oggi a prendere il suo posto dalle 14.25 circa saranno le repliche degli episodi 4 e 5 di Grand Hotel 2 in cui Julio aiuta Alicia a scoprire la verità sulla morte del padre. Risalgono così ad un uomo privo di una mano, che si scopre essere il patrigno di Andres. Javier irretisce una donna sposata, ma sembra esserne anche lui molto affascinato. Alfredo diventa direttore del Grand Hotel, per volere di donna Teresa, che pensa, sbagliando, di risolvere così i problemi debitori dell’hotel.

Julio, sospettato di essere un assassino, viene arrestato da Ayala, che attende una testimonianza prima di condannarlo in via definitiva. La testimone risulta essere Cecilia, ladra ed ex fidanzata di Julio. Cecilia lo salverà, ma solo perché é convinta di poter contare su di lui per derubare i clienti del Grand Hotel. Con un inganno Julio si salverà e manderà Cecilia in prigione.

Terra Amara tornerà il 16 agosto con Yilmaz molto scosso dopo l’incidente che ha causato il ricovero di Mistik. Gaffur tenta di screditare Yilmaz davanti ai braccianti ricordando a tutti che il loro vero benefattore è soltanto Demir. Nel frattempo, tutti parlano del ritorno di Yilmaz in città ma l’incontro con Gulten é molto deludente.