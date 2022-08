Un disastro totale quello di DAZN in occasione della prima giornata di campionato. DAZN è andata completamente in tilt precludendo a centinaia di migliaia di tifosi abbonati la possibilità di vedere le partite della squadra del cuore e della Serie A. DAZN ha fallito miseramente il debutto con la nuova stagione.

Gli abbonati non sono riusciti ad accedere alla visione e per ore hanno tempestato call center ed assistenza. DAZN ha provato a fornire qualche spiegazione tecnica, ma la rabbia degli utenti delusi è presto diventata virale (leggi di più)

DAZN non è purtroppo nuova a queste catastrofi. Già nel corso delle passate stagioni gli sventurati utenti della piattaforma erano stati costretti a subire disagi. Anche in quella occasione erano scoppiate le proteste. Stavolta però la rabbia è più eclatante poiché DAZN ha rincarato i prezzi, limitato l’uso dei dispositivi per vedere la gara, stipulato un accordo capestro per i clienti con Sky.

Il fuoco covava sotto la cenere. L’incendio contro DAZN è divampato incontrollabile quando gli abbonati si sono accorti di non poter vedere le partite. Telefonate al call center, mail di protesta, insulti sui sociali. Si è scatenato l’inferno contro DAZN con diverse denunce anche dal mondo della politica. Il Codacons è pronto a proporre una class action per interruzione di pubblico servizio.

DAZN si è scusata per i disagi, ma è chiaro che le scuse non bastano. Gli utenti si attendono un deciso intervento della Lega Calcio che ha venduto i diritti a DAZN. Visto che la piattaforma non è in grado di svolgere bene il proprio lavoro si potrebbe anche giungere ad una risoluzione del contratto con risarcimento danni. Per intanto il risarcimento lo attendono i telespettatori privati di quanto avevano acquistato. Stavolta DAZN è nei guai ed il sorriso di Diletta non basterà ad evitare la disdetta.

