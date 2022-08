Carmen Scivittaro è morta e l’universo di Un Posto al Sole si stringe in questo momento di immenso dolore. Per anni la dolce Teresa ci ha tenuto compagnia su Rai3 fino a quando non ha lasciato la soap napoletana per alcuni problemi di salute del fratello e per stare vicina alla sua famiglia. In un secondo momento sono subentrati suoi problemi di salute e questo non le ha permesso di tornare dalla figlia Silvia, almeno nella soap. Da allora sono passati quattro anni ma i fan non hanno mai dimenticato la dolce Teresa e oggi la ricordano sui social anche grazie ai colleghi che le hanno dato un ultimo saluto.

Carmen Scivittaro è morta domenica 14 agosto all’età di 77 anni in seguito ad una malattia non meglio precisata. Chi l’ha conosciuta in Un Posto al Sole non sa che l’attrice, nata a Napoli nl 1945, ha sempre nutrito una forte passione anche per il teatro tanto da iniziare come drammaturga di atti unici trasmessi da Radio 2 e poi prendendo parte a varie opere teatrali come “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone, il “Mestiere di Padre” di Raffaele Viviani e “Ceneri di Beckett” di Lello Serao.

Il vero successo è arrivato proprio grazie ad Un Posto al Sole. Era il 1998 quando Carmen Scivittaro ha vestito i panni di Teresa Diacono e la sua vita va avanti a pane e set fino al 2018 facendosi amare e sostenere dal pubblico. Contemporaneamente alla sua avventura in Un posto al sole, ha preso parte ad altri progetti come il film Il Sogno nel Castello (2009) e la serie tv La Nuova Squadra (2009-2011). La notizia è stata data sui social da due colleghi della serie: Walter Melchionda e Alberto Rossi. Ecco il messaggio:

A loro si è unito subito un volto storico della soap italiana, Patrizio Rispo:

Al momento tace la sua figlia televisiva Luisa Amatucci, colei che ha condiviso molte scene e set con l’amata Carmen Scivittaro, siamo sicuri che anche lei è rimasta profondamente colpita dalla perdita della collega e amica.