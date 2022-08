Quelli che racconta Vittorio Brumotti in un video pubblicato sul sito di Striscia la Notizia, sono attimi di paura, momenti concitati che arrivano dopo l’ennesima aggressione che, però, questa volta ha un sapore e un tenore diversi. Cosa è successo di preciso? Vittorio Brumotti pubblica questo video mentre si trova a Los Angeles con la sua fidanzata Annachiara Zoppas e alcuni amici.

Proprio mentre il gruppo passeggiava, quattro ragazzi li hanno aggrediti e, in particolare, hanno colpito Vittorio Brumotti alla testa con una pistola, la stessa che gli hanno poi messo in bocca per minacciarlo e che poi è finita a terra. Lo stesso inviato del tg satirico ha mostrato nel video l’arma a terra raccontando di aver denunciato già la rapina alle autorità che presto saranno sul posto.

Vittorio Brumotti parla di una rapina e di un’aggressione che mai è stata così violenta e la stessa fidanzata Annachiara Zoppas lo conferma. La giovane ha voluto ringraziare tutti su Instagram per i messaggi di vicinanza raccontando di essere sconvolta ma di stare bene. Alla fine ammette di aver trovato la città molto peggiorata rispetto al passato, molto sporca e con gente molto pericolosa in giro, la stessa che hanno derubato lei e il suo fidanzato.

Non c’è bisogno di dire che in molti hanno ironizzato sulle continue aggressioni che Vittorio Brumotti subisce e che adesso lo hanno seguito fino a Los Angeles, altri ancora lo trovano esagerato e magari un po’ finto nella sua denuncia. Siamo sicuri che l’epilogo arriverà sui social nelle prossime ore o, magari, ne sentiremo parlare a settembre in tv.