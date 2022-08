Con il 15 agosto ormai alle porte immaginiamo vogliate a tutti i costi trovare i contenuti giusti per fare gli auguri di Buon Ferragosto 2022 ad amici e parenti, in maniera da sentirvi vicini anche se magari fisicamente lontani. Le vacanze potrebbero avervi separato anche dagli affetti più cari, ma avrete comunque la possibilità di rifarvi tenendovi in contatto con quanto stiamo per proporvi.

Si parte dalle frasi di Buon Ferragosto 2022, perfette per ogni occasione: le ferie vi faranno rilassare, ma la pace dei sensi è raggiungibile solo attraverso la vicinanza di chi più vi sta a cuore. Abbiamo scelto per voi una rassegna di pensieri che potrete facilmente dedicare, magari proprio a mezzo WhatsApp, alle persone cui volete bene, così da far loro gli auguri di Buon Ferragosto 2022, proprio come se foste l’uno accanto all’altro.

E oggi, 50 sfumature di griglia.



Ferragosto, bilancia mia non ti conosco.



A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto!



La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!



Buone vacanze colleghi di lavoro! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati.



Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole “ti” e “aspetto col digestivo in mano”.

Naturalmente sappiamo bene che molti dei nostri lettori preferiscono accompagnare le frasi con qualche immagine, che possa rendere al meglio l’idea degli auguri che si stanno inoltrando, facendoli percepire più sentitamente ai rispettivi destinatari. Ecco perché abbiamo deciso di allegarvi anche qualche foto di accompagnamento, che speriamo possa essere di vostro gusto e rispecchiare il pensiero che intendete dedicare per fare gli auguri di Buon Ferragosto 2022, una giornata da non dimenticare. A questo punto non ci resta che augurare a tutti voi buone vacanze e che ogni vostro desiderio possa presto avverarsi a partire dalla magia che solo il 15 agosto, con la sua solarità e l’energia che è capace di trasmettere, riesce a regalare.

