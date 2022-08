Gemitaiz contro Jovanotti su Instagram: il cantante ha spiegato ai suoi seguaci che non prenderà parte al Jova Beach Party attualmente in corso sulle spiagge d’Italia. Chiede gentilmente di non rivolgergli più questa domanda: non si unirà a Jovanotti nelle sue feste al mare e spiega personalmente il motivo.

“Raga non mi chiedete più se andrò anche io a qualche Jova Beach Party”, scrive Gemitaiz tra le sue Instagram Story. Poi ci va giù pesante con giudizi su Jovanotti, e critica anche il prezzo dei biglietti del Jova Beach Party 2022.

“Trovo che Jovanotti sia un pagliaccio e porti un carrozzone di qualunquismo cosmico. 60 o 90 euro per vederlo saltare vestito da pirata mentre passa da Benny Benassi ai Queen”, la critica di Gemitaiz, per il quale è assurda la richiesta di un esborso pari a 60 o 90 euro per trascorrere una giornata al Jova Beach Party e vedere l’artista che passa da un genere all’altro.

“Avrà anche fatto del bene quando ha cominciato ma da tempo è l’emblema del ribelle che appena ha visto il cash, si è venduto alla qualunque. Non c’andrei manco morto”, conclude Gemitaiz, volgendo uno sguardo al passato e agli esordi musicali di Lorenzo, un collega – a suo dire – partito molto bene, peccato che poi si sia perso.

Parole particolarmente aspre quelle di Gemitaiz contro Jovanotti e il suo colossale progetto, che attira un’altra critica dopo quelle degli ambientalisti e la polemica sui lavoratori in nero. Parole con le quali Gemitaiz spiega la decisione di non prendere parte all’evento estivo di Lorenzo. Ma la domanda in realtà è una: Jovanotti lo ha invitato a partecipare alle sue feste al mare? In caso di assenza di inviti, inutile starne a parlare.