Il countdown è finalmente giunto al termine, la nuova stagione del campionato di Serie A è pronto a scendere in campo, oggi pomeriggio 13 agosto, con la prima giornata. I primi match ad inaugurare l’anticipo del 1 turno ufficiale saranno: Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta, entrambi alle ore 18.30. I ‘diavoli rossi’, guidati da mister Stefano Pioli, sono i campioni d’Italia in carica da battere e reduci da un pre-campionato di livello, dove anche i nuovi innesti hanno potuto mettere in risalto le proprie qualità e talento. In serata, poi, alle ore 20.45, scenderanno in campo due compagine neopromosse in due super sfide tutte da gustare, ossia: Lecce-Inter e Monza Torino. In questo articolo ci soffermeremo sui match delle due milanesi, con dettagli sulla gara, formazioni e dove vedere diretta TV e streaming.

Partiamo con Milan-Udinese: il tecnico rossonero dovrebbe partire con le sue certezze e quindi farà scendere in campo il noto modulo 4-2-3-1. Dunque la probabile formazione dovrebbe essere: MILAN (4-2-3-1) con: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Quanto alla trasmissione in TV, l’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle ore 18.30 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro; la partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, disponibile per PC, smartphone e tablet ed in condivisione su Sky Sport, e in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Per il match Lecce-Inter, anche mister Simone Inzaghi punterà con il consueto 3-5-2. Quindi la probabile formazione sarà così schierata: INTER (3-5-2) con: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. Anche questa gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN (detentrice dei diritti di trasmissione fino al 2024) ed in condivisione su Sky, precisamente su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go. Buon divertimento a tutti e buon inizio campionato!

Continua a leggere su optimagazine.com