Per omaggiare Piero Angela, morto oggi 13 agosto all’età di 93 anni, Rai1 gli dedica un’intera serata e cambia programmazione. Stasera non andrà in onda The Voice Senior per lasciare spazio, senza alcuna interruzione pubblicitaria, a una nuova puntata di Superquark, e a seguire Superquark Natura.

I due programmi culturali anticipano la messa in onda per ricordare Piero Angela. Si apre con il backstage della serie della Bbc dedicata al gioco della seduzione nel mondo animale. La puntata mostrerà le tecniche di alcuni animali intendi nell’arte del corteggiamento. I documentaristi hanno girato le scene sotto le piogge torrenziali, di notte, divorati dalle zanzare o in mezzo ai salmoni dovendo stare attenti agli orsi.

Con il servizio di Barbara Bernardini, invece, si racconterà la storia di una ragazza guarita da una malattia del fegato grazie alla terapia genica. Nel corso della puntata di Superquark spazio anche al tema dei rifiuti organici e i residui agricoli; si parlerà ancora di salute, concentrandoci su un misterioso morbo che dalla fine del 1400 semina la morte fra gli inglesi, è il “sudore inglese”. Barbara Gallavotti con Rossella Li Vigni spiega a cosa si pensa fosse dovuto, e perché ancora oggi interessa molto.

E ancora, nel servizio di Barbara Gallavotti e Cristina Scardovi si patrla di toxoplasmosi, una delle infezioni più diffuse della quale non si conoscono del tutto gli effetti. Per la rubrica “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi parla di agricoltura verticale con Daniela Franco; per “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero racconta del blackout di New York del 1977; per “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro parlerà dei complottisti.

Piero Angela sarà anche in seconda serata con Superquark Natura. Il tema della puntata sarà I segreti della sopravvivenza, al centro del quarto episodio completo della serie Bbc, dedicata alla Terra e ai suoi abitanti.

L’omaggio al conduttore e divulgatore scientifico continua su RaiPlay, dove la piattaforma gli ha dedicato uno spazio con alcuni spezzoni dalle puntate di Superquark e Superquark Extra; ma anche interviste e filmati d’epoca.

Continua a leggere su optimagazine.com.