Il ricordo dei Pinguini Tattici Nucleari su Piero Angela e Superquark arriva via social, nel giorno dell’ scomparsa dell’amato divulgatore e conduttore televisivo. Piero Angela è morto a 93 anni, ne ha dato il triste annuncio il figlio Alberto, che gli è stato accanto fino all’ultimo, nella vita come nell’impegno TV.

Dopo Laura Pausini, anche i Pinguini Tattici Nucleari si aggiungono al coro di saluti. Tanti sono i personaggi del mondo della musica e della televisione che oggi salutano Piero Angela e gli dedicano un pensiero. Tanti coloro che sono cresciuti con Superquark, che hanno imparato tanto dal programma TV di Piero Angela.

“Sin da piccoli Superquark è sempre stato un appuntamento immancabile per noi sei, così come per milioni di altri in Italia”, scrive la band sui social. “Non era solo una questione di cultura o conoscenza: ci hai insegnato lo spirito critico“, aggiungono i Pinguini Tattici Nucleari prima di rivolgere un messaggio a Piero Angela, che nel corso dei suoi tanti appuntamenti si è messo anche a suonare il pianoforte. La musica, infatti, era una delle sue più grandi passioni.

“Hai rappresentato un modo alternativo di fare televisione. Le volte in cui ti sei messo al piano in trasmissione ci hanno entusiasmato, perché era come se in qualche modo stessi avvicinando il nostro mondo al tuo. Ti sei sempre battuto con il Cicap, il comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, per farci capire che il paranormale non esiste, che le “presenze” non esistono. Ci perdonerai però se continueremo a sentirti vicino per sempre. Ciao Piero”, scrivono i Pinguini Tattici Nucleari, in rappresentanza delle generazioni cresciute con Superquark, oggi su Rai1 in omaggio al conduttore.

