Motorola, che per anni è stata all’apice del successo, prova a rubare i cuori dei fan con il nuovo Moto X30 Pro, appena presentato sul mercato cinese. Che dire di questo piccolo capolavoro? Si fa notare già per il suo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ 10-bit con refresh rate a 144Hz, curvo, proprio come la scocca posteriore. Altro dettaglio importante per chi vive con in mano il proprio smartphone è la sua velocità di ricarica: ultra-rapida a 125W, oltre che una ricarica wireless a 50W ed inversa a 10W. Questo vuol dire che in appena circa 7 minuti si passerà dallo 0 al 50%

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il Moto X30 Pro è equipaggiato con Android 12 personalizzato con MyUI4.0 (Global MyUX) e garantisce il supporto dualSIM 5G, oltre che le connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC e GPS con A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS e NavIC. La RAM LPDDR5 prevede tagli da 8/12GB, mentre sono 128/256/512 GB quelli di memoria interna di tipo UFS 3.1.

La vera singolarità è data dalla fotocamera da 200MP, il primo sensore mai visto a bordo di uno smartphone che consentirà, in abbinamento ai due sensori aggiuntivi da 50MP e 12MP (rispettivamente un ultra-grandangolare con FOV da 117° ed un teleobiettivo 2x), di scattare foto qualitativamente superiori con una risoluzione pari a 16330 x 12247 pixel, e di registrare video in 8K. Il telefono vanta uno spessore di 8.4mm, cosa che contribuisce a renderlo molto interessante. Per quanto concerne il prezzo? La cifra varierà in base ai modelli: circa 503 euro per la versione 8/128GB, circa 574 euro per quello 12/256GB ed infine circa 618 euro per quello 12/512GB (importi, nel complesso, ragionevoli per quello che il device è in grado di garantire).

