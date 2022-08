Siete estimatori delle smart-band Xiaomi ed alla ricerca dell’ultima versione? Allora non fatevi scappare sua maestà Xiaomi Mi Band 7, in super offerta su eBay ad un costo incredibilmente accessibile e più basso del web. Infatti, se vi recate sull’e-commerce californiano, lo potete acquistare al prezzo di 49,99 euro, la spedizione è gratuita e lo riceverete a casa in due giorni. Il dispositivo è venduto sia con cassa che con cinturino color nero. Il prodotto è nuovo, con garanzia di 24 mesi, originale e sigillato. A questo punto, per chi ancora non lo conoscesse a fondo, andiamo a scoprire insieme quali sono i principali dettagli tecnici.

La Xiaomi Mi Band 7 presenta un display AMOLED da 1,62 pollici (con il 25% in più di area di visualizzazione rispetto al suo predecessore), risulta perfetto su ogni polso ed è capace di rendere più semplice la visualizzazione e la gestione dei comandi. I contenuti riprodotti vengono mostrati ad alta risoluzione, ovvero a 326ppi. Il bracciale intelligente offre nuovi quadranti, nuovi stili e più di 100 quadranti dinamici. Quanto alle altre funzionalità tecniche la smart-band del produttore cinese offre un’analisi della VO2 max (massimo consumo di ossigeno), importante soprattutto durante l’esercizio fisico. Il dispositivo monitora anche i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), utile per la salute generale di un individuo.

La Xiaomi Mi Band 7, oggi in super offerta su eBay, monitora la frequenza cardiaca in tempo reale e per l’intera giornata. Inoltre, è in grado di monitorare la qualità del sonno, la gestione della salute femminile, mostra indice per le attività personali (PAI), monitora i livelli di stress e offre esercizi di respirazione profonda. Il dispositivo supporta oltre 110 modalità sportive, è resistente all’acqua fino a 5ATM e la durata della batteria è garantita fino a 14 giorni di utilizzo.

