L’ultima canzone di Fedez conquista tutti: si tratta di La Dolce Vita, feat. Tananai e Mara Sattei. Qualche appuntamento promozionale in estate, tra i radio tour in tutta Italia, e un ritmo travolgente che ha convinto subito le radio. La Dolce Vita non molla la top 5 delle canzoni più trasmesse in radio, l’ultima canzone di Fedez si conferma un successo ma deve fare i conti con Tribale di Elodie.

Non ha convito tutti al primo ascolto ma adesso ha conquistato la vetta della classifica delle canzoni più trasmesse in radio in Italia. Tribale si è fatta strada passo dopo passo ed attualmente è alla numero 1 dell’AirPlay. Amatissima dalle radio e perfetta da ballare in spiaggia, anche Elodie si conferma tra gli artisti italiani in grado di imporsi in estate.

L’ultima canzone di Fedez, però, regge benissimo il confronto con il doppio disco di platino appena vinto.

L’ultima canzone di Fedez: La Dolce Vita con Tananai e Mara Sattei

La Dolce Vita è disponibile dallo scorso 3 giugno in radio e negli store digitali. Per questa nuova avventura estiva, Fedez ha scelto l’amico Tananai e la voce di Mara Sattei. Il trio inedito sta conquistando tutti, e ha conquistato già al primo ascolto grazie alla produzione di d.whale, alias Davide Simonetta, ormai una costante nelle hit di Fedez.

Un cocktail coloratissimo con sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani: dopo il grande successo di Mille, della scorsa estate (con Achille Lauro e Orietta Berti), Fedez conferma la formula di richiamare sonorità accantonate, che si dimostra vincente.

La scrittura ironica e fresca completa quello che ha tutto il sapore di un pezzo vintage. Il risultato una cartolina dell’estate, che piace a tutti.