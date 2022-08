L’inserimento delle 150 scuole per l’assegnazione delle supplenze al 30 giugno o al 31 agosto da GaE e GPS può avvenire entro il 16 agosto: chi, per qualsivoglia ragione, non presenterà l’istanza online potrà comunque conseguire incarichi annuali o fino alla fine delle attività didattiche dalle graduatorie di istituto? Come riportato da ‘orizzontescuola.it’, le supplenze annuali o fino alla fine delle attività didattiche vengono attribuite tramite le graduatorie ad esaurimento o dalle GPS (nel caso in cui le GPS risultassero esaurite o incapienti, le supplenze vengono attribuite dalle graduatorie di istituto).

In questo caso, prendono parte all’attribuzione delle supplenze solo i candidati compresi nelle graduatorie di istituto della scuola in cui nasce la necessità di inserimento; di conseguenza, ogni candidato potrà partecipare, ma solo se la disponibilità si apra in uno degli istituti descritti nell’allegato B (che dovrà essere stato nel frattempo presentato dai candidati compresi in GaE allo scopo dell’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, ossia in uno dei 20 istituti dettagli al momento della presentazione domanda per l’aggiornamento delle GPS per l’inclusione nelle relative graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.

Il candidato che non fa domanda per le supplenze al 30 giugno ed al 31 agosto da GaE e GPS può comunque prendere parte all’eventuale attribuzione delle supplenze dalle graduatorie di istituto? L’art. 12 comma 4 dell’OM n.112/2022 stabilisce che gli aspiranti non potranno avere incarichi al 30 giugno ed al 31 agosto da GaE e GPS per ogni graduatoria per cui hanno titolo, ma potranno averne al 30 giugno ed al 31 agosto dalle graduatorie di istituto, come pure incarichi di supplenza breve, sempre dalle graduatorie di istituto. Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

