Grand Hotel 3 torna in onda anche la prossima settimana, il 19 agosto, con due nuovi episodi che segneranno una svolta verso quello che sarà il finale di inizio settembre. L’estate sta per finire insieme alla serie spagnola che ci ha tenuto compagnia anche quest’anno ma che non tornerà ancora perché concluderà la sua storia proprio in queste settimane, ma a quale prezzo?

Ad andare in onda il 19 agosto saranno gli episodi 9 e 10 di Grand Hotel 3 dal titolo Il castigo e L’esecuzione in cui Andres è in prigione e sua madre ha la possibilità di testimoniare contro Donna Teresa per l’omicidio di Celia Velledur e decide di farlo, finché quest’ultima non le promette di intercedere per salvare suo figlio. Nel frattempo Maite, Julio e Alicia cercano, nella pensione di Bazan, qualcosa che lo incrimini in qualche modo.

A quanto pare le cose non andranno come previsto perché le anticipazioni rivelano che Andres rischierà di essere giustiziato per l’omicidio di Belen. Diego scopre che Alicia vede il suo amante in una camera dell’hotel e le tende un tranello mentre Cisneros cura la ferita che Donna Teresa si é procurata con un bicchiere di vetro, cos’altro succederà?

Prima di scoprirlo, i fan faranno bene a mettersi comodi per gustare gli episodi di Grand Hotel 3 in onda oggi, 12 agosto, nel prime time di Canale5, e in cui, nonostante gli indizi siano contro di lui, Julio e Alicia non credono affatto nella colpevolezza di Andres. Non ci crede neanche Maite e così si offre di difenderlo, anche se non ha alle spalle una grande pratica come avvocato. Intanto il mancato ritrovamento del corpo di Belen offre a Maite la possibilità di contestare le prove raccolte dall’ispettore capo Bazan, che sembra un po’ troppo ansioso di chiudere il caso.