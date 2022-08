Nuovo appuntamento con Hudson and Rex 4 su Rai3, nuova stagione del remake canadese del celebre Il Commissario Rex. Anche nella seconda serata di venerdì 12 agosto andrà in onda un episodio inedito.

Al centro delle vicende della serie tv c’è l’investigatore Charlie Hudson e il suo compagno di avventure a quattro zampe: Rex, un pastore tedesco. Insieme i due lavorano per consegnare criminali alla giustizia.

La quarta stagione di Hudson and Rex (composta da 16 episodi) viene trasmessa ogni venerdì con un episodio a settimana, sempre in seconda serata.

Si intitola Una canzone per te l’episodio 4×02 che vedremo stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mia, una giovane cantante all’apice del successo, è inseguita continuamente dai paparazzi. Ce n’è uno in particolare che la perseguita e quando una sera lo vede fuori dal locale in cui si trova, diventa una furia e parte a tutto gas con la sua auto. La mattina dopo il fidanzato viene trovato morto a poca distanza dal locale, investito da un pirata della strada. Mia è la prima ad essere sospettata.

Hudson and Rex 4 su Rai3 torna in onda venerdì 19 agosto con l’episodio 4×03. Dopo che un giornalista è stato ucciso mentre indagava su un tesoro dei pirati rimasto sepolto, Charlie e Rex scavano in profondità nel mondo dei cacciatori di tesori per portare alla luce la giustizia e capire chi sia l’assassino.

Nel cast della serie tv: il cane poliziotto Diesel vom Burgimwald che interpreta il pastore tedesco Rex; John Reardon è il detective Charlie Hudson; Mayko Nguyen è Sarah Truong; Kevin Hanchard è il sovrintendente Joseph Donovan; e Justin Kelly nel ruolo di Jesse Mills.

Tutti gli episodi delle passate stagioni sono disponibili gratuitamente su RaiPlay. L’appuntamento con Hudson and Rex 4 su Rai3 è per le 23:15 circa.

Continua a leggere su optimagazine.com.