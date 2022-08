Il produttore cinese potrebbe lanciare i Huawei P60 e Mate 60 il prossimo anno. L’ultimo input è arrivato da Weibo, secondo cui la società tornerà al lancio tradizionale della doppia ammiraglia nel 2023. Secondo le informazioni, l’OEM potrebbe presentare la serie dei Huawei P60 nella prima metà del prossimo anno, verso marzo/aprile. La serie Huawei Mate 60 debutterà, invece, nella seconda metà dell’anno, verso settembre/ottobre. Se accadesse, sarebbe un gesto enorme da parte del produttore cinese per fare ritorno nel mercato degli smartphone ed aumentare la sua presenza, che è stata ridotta negli ultimi due anni.

Attualmente si sta studiando un piano per lanciare insieme i Huawei P60 e Mate 60, ma non è ancora confermato se verrà attuato il prossimo anno. D’altra parte, non sembrano essere state rese note nemmeno le specifiche tecniche dei dispositivi. Nel 2021 l’OEM ha lanciato un solo smartphone di punta, il Huawei P50. L’azienda si è poi concentrata su altri prodotti di consumo e su HarmonyOS. Nel frattempo, Huawei ha anche introdotto vari nuovi dispositivi indossabili ed alcune tecnologie intelligenti per auto. Dal ban USA del 2019, il produttore cinese ha dovuto affrontare diversi problemi nella catena di approvvigionamento per raccogliere importanti componenti per smartphone, cosa che ha inficiato inevitabilmente sulla produzione e quindi sul lancio di nuovi modelli.

L’effetto si è subito visto data l’interruzione del lancio della doppia ammiraglia nello stesso anno, cosa che prima è sempre capitata. Il tipster ha riferito che i Huawei P60 e Mate 60 potrebbero essere presentati entrambi il prossimo anno in quanto l’OEM cinese pare aver risolto gran parte dei problemi della sua catena di produzione. Adesso la situazione pare essere migliorata: vedremo se le indiscrezioni sopra riportate troveranno riscontro nei fatti a tempo debito.

