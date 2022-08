Jova Beach Party a Roccella Jonica per due concerti-evento: l’appuntamento è per venerdì 12 agosto e sabato 13 agosto. I due spettacoli di Jovanotti si terranno presso Area Natura Village e sono ancora disponibili alcuni biglietti per entrambe le serate.

“E’ tutto pronto, la festa musicale più bella del mondo è arrivata a Roccella Jonica: ci si vede domani al Jova Beach Party!!!”, ha scritto Jovanotti sui social alla vigilia del primo concerto. La lunga giornata all’insegna della musica inizierà alle ore 13.30 con l’intrattenimento e le attività dei partner del Jova Beach Party sui palchi già allestiti.

Al Jova Beach Party ci sono infatti tre palchi: Sbam Stage, dedicato al dj; Kontiki Stage, posizionato al centro della spiaggia e pronto ad accogliere musicisti, cantanti ed ospiti vari che si alterneranno onstage nel corso della giornata; infine c’è il palco che accoglierà lo spettacolo di Lorenzo, ossia il Main Stage, il palco principale.

Ospiti del Jova Beach Party a Roccella Jonica

Gli ospiti del Jova Beach Party a Roccella Jonica saranno tantissimi, come accaduto per le altre tappe della tournée di Lorenzo sulle spiagge. I nomi delle due date non sono noti: l’artista mantiene il massimo riserbo per sorprendere i fan presenti e rendere ogni evento diverso dal precedente e dal successivo. Nelle scorse serate si sono alternati nomi come Fedez, Tananai, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Renato Zero e tanti altri.

Biglietti per Jova Beach Party a Roccella Jonica

Gli ultimi biglietti per Jova Beach Party a Roccella Jonica sono disponibili in prevendita su TicketOne, sia online che nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola. Sono in vendita biglietti sia per la prima data del 12 agosto che per la seconda tappa del 13 agosto, nella stessa location.

Il prezzo è di 65 euro per il posto unico intero non numerato, di 99 euro per un posto nell’area Pit – anche questo non numerato e in piedi ma in un’area riservata più vicina al palco.

Scaletta del Jova Beach Party a Roccella Jonica

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te