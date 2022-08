Le gift card di DAZN incuriosiscono parecchio, specie dopo gli aumenti imposti dalla piattaforma di streaming e lo sdoppiamento dell’abbonamento nei piani Standard e Plus. C’è una carta prepagata in particolare che, al prezzo di 99,90 euro, consente di ottenere tre mesi di DAZN Plus, risparmiando 20 euro in totale (ricordiamo, infatti, che il prezzo del piano Plus è di 39,99 euro al mese). Le carte prepagate possono essere acquistate presso i punti vendita delle principali catene di elettronica di consumo (MediaWorld, Euronics, Unieuro, Expert, Trony, GameStop o Comet), nei supermercati (come nel caso di Carrefour, Esselunga, Bennet, Coop, Penny Market), come pure presso bar, tabacchi e centri Mooney o Puntolis.

Benché qualcuno asserisca diversamente, l’unico taglio disponibile di gift card di DAZN è quella di 3 mesi al costo di 99,90 euro invece di 119,97 euro. Tra l’altro, utilizzare le carte prepagate è molto semplice: bisognerà collegarsi all’indirizzo ‘www.dazn.com/redeem‘, inserire il codice che trovate dietro la tessera o sullo scontrino che il negozio vi ha stampato e seguire le diverse istruzioni che compariranno a schermo. Tenete anche presente che le gift card di DAZN possono essere utilizzate entro un massimo di 1 anno dalla data di acquisto.

Per usufruire del tutto bisognerà creare un nuovo account con pagamento diretto, disporre di uno dei dispositivi autorizzati alla ricezione della trasmissione e di una connessione ad Internet. In caso di smarrimento del codice riportato sulla gift card di DAZN la questione viene completamente rimandata all’utente: la società declina ogni responsabilità in merito. Se gradite avere ulteriori informazioni in merito ai termini ed alle condizioni di utilizzo visitate questa pagina. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

