Come sta Salman Rushdie accoltellato a New York? Mentre il video dell’aggressione fa il giro dei social e del web, i fan, e non solo, provano a mettere insieme i pezzi di quello che è successo a New York provando a capire quanto grave è la situazione dello scrittore. Al momento non sono chiare le condizioni del noto scrittore ma tutti ricordano il momento in cui è stato colpito da una fatwa (un editto di morte) per via di una delle sue opere, il libro “I Versetti Satanici”.

Salman Rushdie si trovava sul palco dello Chautauqua Institution, nello Stato di New York, per una conferenza dello nell’ambito di un festival letterario quando un uomo si è lanciato contro di lui colpendolo al collo con un’arma da taglio, almeno secondo la prima ricostruzione. Le persone presenti sono state evacuate subito dopo l’aggressione mentre lo scrittore è stato trasportato in ospedale in elicottero e l’assalitore è stato arrestato.

Ecco un video in arrivo da New York:

🚨Lo scrittore indiano Salman Rushdie è stato aggredito sul palco durante un evento a New York.

Nel 1988, dopo la pubblicazione del suo libro "I versetti satanici', l'ayatollah iraniano Khomeini lanciò una fatwa contro di lui offrendo una ricompensa da 3 milioni di dollari a chi pic.twitter.com/kGZFWVhoJa — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) August 12, 2022

In molti hanno legato l’assalto all’editto e alla ‘taglia’ che pendeva sulla sua testa per via del libro “The Satanic Verses” bandito in Iran dal 1988 perché da molti musulmani considerato blasfemo. Un anno dopo, l’allora leader iraniano, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, ha chiesto la morte di Rushdie offrendo una taglia di oltre 3 milioni di dollari per chiunque lo uccida. Il governo iraniano ha preso le distanze da tempo dal decreto di Khomeini.