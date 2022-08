Una nuova fiction su I Promessi Sposi è in arrivo. L’opera di Alessandro Manzoni tornerà quindi prossimamente sul piccolo schermo e, secondo i primi dettagli forniti da TvBlog, la casa di produzione Picomedia, già dietro al successo di Mare Fuori, pensa di riportare il celebre romanzo in tv già nel 2023.

Per ora la nuova fiction su I Promessi Sposi è nelle fasi iniziali. Alla sceneggiatura ci sarà Francesco Piccolo (L’Amica Geniale), Giulia Calenda (Petra) e Ilaria Macchia (Petra), gli stessi autori dietro La Storia, adattamento tv del romanzo di Elsa Morante, le cui riprese sono attualmente in corso, con Francesca Archibugi dietro la macchina da presa

La messa in onda è destinata a Rai1, e oltre a Picomedia ci sarà anche Rai Fiction, Beta Film e Thalie Images a produrre. Bocca cucita sul cast, com’è logico: la fiction non è ancora stata scritta, e gli attori non sono ancora stati scelti.

Una nuova fiction su I Promessi Sposi era inevitabile, dato che sono passati quasi vent’anni dall’ultima trasposizione televisiva. Correva l’anno 2004 quando andava in onda Renzo e Lucia, fiction Mediaset con Stefano Scandaletti nel ruolo di Renzo Tramaglino e Michela Macalli in quello di Lucia Mondella. Nel cast c’era anche Paolo Villaggio nei panni di don Abbondio.

Prima dell’adattamento del 2004 erano stati realizzati due sceneggiati televisivi: I promessi sposi, per la regia di Sandro Bolchi (1967), con un cast composto da Massimo Girotti, Paola Pitagora, Nino Castelnuovo, Tino Carraro, Luigi Vannucchi, Salvo Randone; e I promessi sposi (1989) per la regia di Salvatore Nocita, con un cast composto da Alberto Sordi, Danny Quinn, Burt Lancaster, Franco Nero, Helmut Berger.

L’ultima trasposizione de I promessi sposi targata Rai è del 1990, una versione realizzata dal trio Massimo Lopez-Anna Marchesini-Tullio Solenghi in cinque puntate in cui apparvero anche Pippo Baudo, Giuliano Gemma, Daniele Piombi, Piero Badaloni e Wanna Marchi.

