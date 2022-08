Anne Heche è morta. La notizia tanto temuta e solo sussurrata qualche ora fa è arrivata travolgendo i fan ma, soprattutto, tutti coloro che l’hanno amata e che hanno avuto modo di condividere con lei un pezzo di vita o un set. Il primo a dire addio all’attrice è stato il collega James Tupper, l’amato Jack di Men in Trees, il burbero a cui la Maril di Anne Heche ha saputo sciogliere il cuore.

Anne Heche è morta all’età di 53 anni a causa delle complicazioni dovute a un recente incidente d’auto, dopo che con la sua Mini Cooper blu si è schiantata contro una casa nella zona di Mar Vista a Los Angeles venerdì 5 agosto. L’attrice è stata portata in ospedale con gravi ustioni e ferite, e intubata ma proprio qualche ora fa un rappresentante della famiglia ha rivelato che le sue condizioni erano critiche e che si stava pensando alla possibilità di staccare le macchine come lei stessa avrebbe voluto.

Poco fa la nuova dichiarazione che conferma che all’attrice è stato tolto il supporto vitale dopo essere stata dichiarata morta cerebralmente.

A James Tupper si è unita anche l’ex compagna dell’attrice Ellen Degeneres che ha definito quello di oggi un ‘brutto giorno’ mandando tutto il suo affetto ai figli e alla sua famiglia.

Nata il 25 maggio 1969 ad Aurora, Ohio, Anne Heche è diventata famosa negli anni ’90 con spettacoli come Le avventure di Huck Finn, Se Questi Muri Potessero Parlare, Donnie Brasco, Psycho e l’amata serie Men in Trees. Ha poi ottenuto un ruolo da protagonista al fianco di Harrison Ford nel film del 1998 Sei giorni, sette notti. Un giorno dopo essere stata scritturata in quel film, è stato pubblicamente rivelato che Heche aveva una relazione con Ellen Degeneres, che secondo lei l’ha portata ad essere messa da parte di Hollywood per un decennio.