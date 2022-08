Sui social, Vasco Rossi torna a parlare dei fan che lo vanno a trovare a Zocca nella speranza di poter ottenere foto e autografi tra le strade di casa sua.

Le parole di Vasco Rossi sui fan sotto casa fanno il giro dei social e partono dai profili ufficiali del Blasco, che condivide anche una serie di scatti in loro compagnia. A centinaia ogni giorno raggiungono Zocca per lui ma cosa ne pensa Vasco di tutto questo affetto, a volte – forse – anche un po’ invadente? A Zocca infatti il Blasco si concede qualche momento di relax, di svago, una pausa dalle attività che lo vedono sempre a contatto con il pubblico.

“Io sono disponibile Ma NON sono “a disposizione “!”, scrive l’artista sui social. Ma poi parla di una vera e propria “festa”, quella estiva sotto casa sua a Zocca.

“D’estate… Sotto casa mia è sempre festa… la gente viene per vedermi.. per un autografo… Una foto… trasmettermi l’entusiasmo la passione”, le parole di Vasco Rossi sui fan sotto casa. Come reagisce Vasco a tutto questo affetto? Semplice: si adatta, si organizza e concorda orari e modi. Fa il possibile per accontentare più gente possibile, seppur stabilendo limiti e modalità.

“Molti si chiedono se a me fa piacere o no. Io mi adeguo ! Mi adatto. Tutto qua. Mi organizzo… Tratto… Con loro .. certi orari e certi modi e.. faccio il possibile per accontentarne la maggior parte”, precisa il rocker.

“Qualcuno dice che sono umile… Ma umile non è una parola adatta a me. Diciamo che sono gentile e disponibile… questo però non significa che io sia “a disposizione” . Chi capisce questa differenza.. Ha capito tutto Della vita…E Anche di me”, conclude. A corredo del post, una carrellata di immagini con fan in trepidante attesa di un suo autografo.