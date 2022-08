Adesso il Motorola Razr 2022 è diventato ufficiale, spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e disponibile ad un prezzo davvero interessante. La casa alata ha così risposto al Samsung Galaxy Z Flip 4: il device pieghevole ha uno schermo P-OLED da 6.7 pollici con refresh rate a 144Hz e risoluzione FullHD+ e di uno schermo esterno da 2.7 pollici Quick View. Le configurazioni disponibili sono tre: 8GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna, 12GB di RAM LPDDR5 e 512GB di storage (non dovrebbe mancare la versione con 16GB di RAM, probabilmente la più costosa fra tutte quelle disponibili, ma anche la più potente).

La fotocamera frontale del Motorola Razr 2022 include un sensore da 32MP, mentre sul versante posteriore sono presenti un sensore principale da 50MP ed un ultra-grandangolare da 13MP. Il Motorola Razr 2022, tra le altre specifiche tecniche, prevede anche le connettività 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC, GPS, speaker stereo con Dolby Atmos e DualSIM. La batteria ha una capacità di 3500mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Il device arriva sul mercato con Android 12 e personalizzazione MyUI 4.0.

Il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato cinese (dove potrà essere acquistato dal 15 agosto) per poi sbarcare anche altrove subito dopo. Il prezzo ufficiale è di 5999 Yuan (al cambio attuale pari a circa 860 euro) per la versione standard, 6499 Yuan (pari a circa 930 euro) per il modello con 8GB di RAM e 256GB di storage interno e 7299 Yuan (pari a circa 1050 euro) per quella con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

