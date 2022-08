Si conclude Don Matteo 12 su Rai1: stasera 11 agosto andrà in onda l’ultima puntata della stagione, e in questo modo finiscono anche le repliche al giovedì sera. La rete ammiraglia ha iniziato a riproporre vecchie puntate della longeva fiction con Terence Hill per far compagnia al pubblico durante l’estate.

Le repliche di Don Matteo 12 si concludono, ma su Rai1 proseguono in daytime: ogni pomeriggio, da lunedì al venerdì, vanno infatti in onda due episodi della decima stagione dalle ore 14:00 circa. Si presuppone che in seguito la rete ammiraglia riproporrà anche l’undicesima stagione, ma al momento non abbiamo conferme al riguardo.

Si intitola Non desiderare la roba d’altri l’episodio 12×10 di stasera, nonché finale di stagione:

Sergio è nei guai perché in casa sua è stato scoperto il cadavere di una donna. Anna crede nell’innocenza dell’uomo, ma il PM Nardi non è del tutto convinto. Nel frattempo, la Canonica è in subbuglio: il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare Cardinale. Per Natalina, Pippo e Nino è un duro colpo e l’unico modo per non farlo partire per Roma è ”boicottare” Don Matteo e metterlo in cattiva luce davanti al Nunzio Apostolico.

Nel cast di Don Matteo 12, Terence Hill nei panni del parroco protagonista; Nino Frassica è il Maresciallo Nino Cecchini; Maria Chiara Giannetta interpreta Anna Olivieri; Nathalie Guetta è Natalina Diotallevi; Francesco Scali è Pippo Gimignani-Zarfati; Pietro Pulcini interpreta Pietro Ghisoni; Maurizio Lastrico è Marco Nardi; Francesco Castiglione è Gianni Barba; Domenico Pinelli è Romeo Zappavigna; Maria Sole Pollio nel ruolo di Sofia Gagliardi; Serena Iansiti è Sara Santonastasi; Dario Aita interpreta Sergio La Cava; Pasquale Di Nuzzo è Jordi Ferrazzoli; Aurora Menenti è Ines La Cava; Riccardo De Rinaldis Santorelli è Rik; e Jenny De Nucci nei panni di Alice.

L’appuntamento con Don Matteo 12 è per stasera alle 21:25 su Rai1.

