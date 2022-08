Il nuovo Registro delle Opposizioni per cellulari è attivo dal 27 luglio, anche se ancora ci sono delle cose da chiarire, di cui ciascun utente dovrebbe essere messo a conoscenza. Forse non tutti sanno che questo particolare registro permette di dichiarare la propria opposizione a ricevere chiamate da call center italiani: dunque, se una qualsivoglia società ha sede all’estero o chiama da un numero internazionale, la dichiarazione decade.

Non c’è di che stupirsi se, nonostante la propria registrazione del Registro delle Opposizioni per cellulari, si continuano a ricevere telefonate promozionali da numeri internazionali, visto che tali call center non sono obbligati a consultarlo prima di procedere a contattarvi. Bisogna anche sapere che il Registro delle Opposizioni per cellulari ha validità fino a che l’utente non concede di nuovo i permessi ad aziende terze per essere raggiunti per scopi pubblicitari (attivando, per esempio, una nuova SIM o registrando carte fedeltà). Del tutto inconsapevolmente, infatti, stareste firmando permessi che annullano, parzialmente o completamente, l’adesione al Registro delle Opposizioni per cellulari, invalidando la vostra opposizione per un certo numero di telefono, fisso o mobile.

Tenete anche a mente che il Registro delle Opposizioni per cellulari è un servizio del tutto gratuito ed anche efficace, sempre che non ci concedano successivamente consensi che annullino, di fatto, la vostra dichiarazione di non voler essere contatti per iniziative promozionali (ricordando che comunque tale registro ha valenza solo per numeri provenienti dall’Italia e non dall’estero). Se vi siete accorti che qualcosa non va e che l’efficacia del servizio vacilla, probabilmente è per una delle due ragioni di cui vi abbiamo appena parlato. Restiamo a vostra disposizione nel caso in cui vogliate farci qualche domanda attraverso il box che vedete qui sotto: vi risponderemo il prima possibile.

