Mercoledì su Netflix si mostra in una nuova immagine dal set con la protagonista, Jenna Ortega. L’attrice, classe 2002, è la perfetta erede nel ruolo che fu di Christina Ricci nei film de La Famiglia Addams.

Nella foto si vede la star della serie in uno scatto dal dietro le quinte, distesa su un prato, iconico vestito nero e trecce ai capelli, con le braccia incrociate mentre guarda la telecamera con la stessa espressione priva di emozioni che è tipica del personaggio di Mercoledì. Il nuovo look non offre altri dettagli alla trama della serie tv, attesa su Netflix entro il 2022.

Nel cast di Mercoledì anche Catherine Zeta-Jones nei panni della matriarca della famiglia, l’iconica Morticia, e a Luis Guzmán spetterà il ruolo del patriarca, Gomez. Insieme a loro anche Gwendoline Christie (Il Trono di Spade, The Sandman) e ci sarà anche Christina Ricci, il cui ruolo non è stato ancora svelato, ma sembra non interpreti una versione adulta di Mercoledì (come alludevano diverse ipotesi).

Le riprese della serie tv si sono concluse lo scorso aprile in Romania. Tim Burton dirigerà tutti gli episodi della serie tv, oltre ad essere il produttore esecutivo. La data di messa in onda non è ancora stata divulgata.

Il progetto televisivo è descritto come una commedia di formazione, incentrata sulla giovane figlia di Gomez e Morticia mentre studia alla Nevermore Academy. In questo istituto cerca di controllare la sua abilità psichica che emerge e allo stesso tempo fermare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale, e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa. La serie non racconterà solo la parte fantasy, ma si focalizzerà anche sui primi tumulti adolescenziali della giovane Mercoledì.

Ecco la foto pubblicata da Jenna Ortega su Instagram:

