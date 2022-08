Maurizio Costanzo è morto? Facciamo chiarezza sulle parole di Maria De Filippi, che hanno raggiunto il web oggi, 11 agosto 2022. La conduttrice ha parlato del marito, non piangere giovanissimo. Maurizio Costanzo ha infatti 83 anni, contro i 60 di Maria De Filippi. Tra i due ci sono ben 23 anni di differenza che in questo momento si fanno sentire più del solito.

Non è infatti un mistero che, qualora morissero entrambi per vecchiaia e non per altre cause, a lasciare prima questa vita sarebbe proprio Maurizio Costanzo. Proprio al pensiero di quel momento, le parole di Maria De Filippi sembrano essere state fraintese.

É vero che Maurizio Costanzo è morto? No. Per ora si tratta solo di una lontana ipotesi, quella della conduttrice. Le sue parole, nel corso di una intervista recente, hanno fatto riferimento al momento in cui Maurizio sarà chiamato a miglior vita e a lei spetterà il compito di tenergli la mano in fase di trapasso. Un’idea alla quale Maria De Filippi oggi non vuole neanche pensare: proverebbe troppo dolore.

Maurizio Costanzo è morto?

Maurizio Costanzo è morto? In tanti lo state chiedendo alla redazione di OM. La risposta è no. Maurizio Costanzo non è morto ma Maria De Filippi oggi si è lasciata andare a qualche riflessione dolorosa sul momento in cui dovrà dire addio al marito ormai 83enne.

“Confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì, troppo dolore”, le sue parole sulle pagine del settimanale Oggi. “Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”, ha aggiunto. Ma il suo era, appunto, solo un pensiero rivolto ad un momento che spera essere molto lontano.