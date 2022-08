Il concerto di Alessandra Amoroso su Canale 5: è tutto vero. La grande festa della cantante salentina a San Siro arriva in televisione per la gioia di tutti coloro che non hanno potuto fisicamente raggiungere lo Stadio Meazza di Milano. Per lei era la prima volta a San Siro, traguardo che fa di Alessandra Amoroso la seconda donna al Meazza dopo Laura Pausini.

Il concerto di Alessandra Amoroso arriva adesso su Canale 5. Quando? Lo sapremo a breve. In rotazione televisiva su Mediaset, infatti, è già attiva la campagna di spot che annuncia il concerto in TV. Si legge la dicitura “prossimamente”, ciò significa che alla messa in onda del concerto di Alessandra Amoroso su Canale 5 da San Siro non manca ormai molto.

Bisognerà, presumibilmente, attendere la fine del mese di agosto. Probabilmente lo spettacolo verrà trasmesso al rientro dalle vacanze estive.

Tutto Accade A San Siro, questo il nome dell’evento, è stato l’unico concerto di Alessandra Amoroso nella prima parte del 2022, prima dell’annuncio dei live nei palasport che si terranno nell’ultima parte dell’anno. Si è tenuto lo scorso 13 luglio e per la cantante è stato il concerto numero 200 della sua carriera.

Una scaletta ricca, e un’Alessandra Amoroso alla prova tra il canto e il ballo: i fan entusiasti l’hanno acclamata dalla prima all’ultima nota. Adesso, anche per gli assenti, la possibilità di godere pienamente dello spettacolo, già trasmesso in diretta su RTL. La regia è affidata a Luigi Antonini.

La scaletta di Alessandra Amoroso su Canale 5 da San Siro

1. AleAleAle

2. Tutte le volte

3. Il bisogno che ho di te

4. Avrò cura di tutto

5. La stessa

6. Che sapore ha

7. Un senso ed un compenso

8. Canzone inutile

9. Buongiorno

10. Una strada per l’allegria

11. Trova un modo

12. Amore Puro / Difendimi per sempre

13. Segreto / Stella Incantevole

14. Stupida / È vero che vuoi restare

15. Sul ciglio senza far rumore / Urlo e non mi senti

16. Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

17. Tutte le cose che io so

18. Il nostro tempo

19. Immobile

20. Forza e coraggio

21. Tutto Accade

22. A tre passi da te

23. Mambo Salentino

24. Karaoke

25. Simmetria dei desideri / Il mio stato di felicità

26. Vivere a colori

27. Comunque andare

28. Piuma

29. Camera 209

30. Sorriso Grande