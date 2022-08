Ci sono diverse piattaforme di streaming, ma è vero che Disney+ si sta facendo molto apprezzare ultimamente, tra offerte esclusive e prezzi concorrenziali. A partire dall’8 dicembre le cose potrebbero cambiare, come già accennato ormai da diverso tempo. Almeno negli Stati Uniti, per adesso. La Walt Disney Company ha comunicato che i prezzi subiranno un aumento relativamente alla modalità di fruizione della piattaforma da parte dell’utente.

Come anticipato, dalla data di cui sopra, i clienti americani avranno a disposizione due versioni di Disney+, con pubblicità o senza. Per chi dovesse scegliere la prima, il prezzo resterà lo stesso, ossia 7,99 dollari; mentre, chi volesse avvalersi della versione al netto delle interruzioni pubblicitarie subirebbe un aumento del 38%, pagando quindi 10,99 dollari, con la possibilità, però, di scegliere un abbonamento annuale a 109,99 dollari. In più sarà possibile fruire anche delle altre piattaforme della società, Hulu e Disney Bundle. L’abbonamento con pubblicità, in questo caso, sarà di 9,99 dollari, senza interruzioni di 12,99 dollari. I clienti potranno scegliere tra diverse opzioni di visione, ma c’è comunque un certo malcontento poiché, per quanto riguarda la Disney, si parlava di questa possibilità, sperando, però, in uno sconto per i clienti. In Italia al momento l’abbonamento mensile è pari a 8,99 euro al mese, mentre l’annuale ha un costo di 89,90 euro: anche qui le cose quasi certamente cambieranno.

Kareem Daniel, Presidente di Disney Media and Entertainment Distribution, aveva accennato circa l’intenzione di far partire questo processo di adeguamento dei prezzi dagli USA estendendolo poi nel tempo agli altri Paesi in cui è attivo il servizio. I nuovi prezzi sarebbero arrivati contestualmente ad una offerta ampliata dei piani, così da andare incontro alle varie esigenze degli utenti e raggiungere così un pubblico più ampio. In tal modo, Disney+, Hulu ed ESPN+ offrirebbero il miglior rapporto qualità/prezzo possibile nel mondo dello streaming con un catalogo di oltre 100 mila titoli tra film, serie TV, produzioni originali, eventi sportivi e dal vivo.

