Il countdown è ormai giunto al termine: il campionato di calcio di Serie A è pronto a scendere in campo con la prima giornata, in programma dal 13 al 15 agosto. Tantissimi sono gli appassionati e tifosi che non vedono l’ora di seguire tutte le partite in diretta TV e streaming: come ben sappiamo, l’emittente che ha acquisito anche i diritti televisivi di trasmissione è DAZN. La nota piattaforma di streaming ha annunciato una doppia collaborazione (in Italia) sia con Google che con Samsung (ve ne avevamo già parlato qui), secondo cui gli utenti che intendono acquistare determinati prodotti appartenenti ai due marchi, riceveranno un voucher DAZN per vedere gratis tutti i contenuti per ben 6 mesi di abbonamento.

DAZN comunica che si tratta di una partnership il cui scopo è quello di portare avanti l’innovazione e rendere l’utilizzo dei contenuti sempre più accessibile e la reciprocità con i dispositivi connessi ancora più facile e rinnovata. Dunque, coloro che intendono acquistare uno dei nuovi pieghevoli Samsung appena usciti, ovvero Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, otterranno 6 mesi di abbonamento gratuito a DAZN. L’offerta in questione è valida dal 10 agosto ed è rivolta ai nuovi clienti DAZN oppure a coloro che vogliono riattivare il loro vecchio account. Non è disponibile, invece, per gli utenti che hanno già un pagamento in corso. Il voucher, disponibile su samsung.com e sui principali rivenditori online e negozi fisici, ha una durata di 6 mesi ed è valido con l’acquisto di specifici prodotti Samsung, tra cui Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Tab S8 e varianti Plus e Ultra.

Stesso discorso vale con la partnership tra DAZN e Google: l’offerta è valida dal 10 agosto ed è rivolta ai nuovi clienti DAZN ed a coloro che intendono attivare di nuovo il precedente account; mentre non è valida per gli utenti che possiedono un pagamento già attivo. Il voucher prevede un abbonamento gratis di 6 mesi ed è attivabile dopo aver acquistato almeno uno dei seguenti prodotti del colosso di Mountain View: Nest Hub 2a gen, Chromecast, Chromecast con Google TV 4K, Google WiFi, Nest WiFi, disponibili presso i negozi fisici e online di Unieuro.

Continua a leggere su optimagazine.com