Rafa Benitez è uno dei maggiori esperti di calcio internazionale. Benitez ha guidato i club più importanti dei principali campionati europei ed ha tutte le carte in regola per poter analizzare la Serie A ormai ai nastri di partenza. Benitez, pur con grande rispetto per i campioni d’Italia del Milan , assegna il favore del pronostico ad Inter e Juventus (leggi di più).

Con tutto il rispetto per il pronostico di Benitez, che attende ovviamente anche ulteriori sviluppi del calcio mercato, non condivido la sua convinzione che in ritorno in Italia di Pogba e Lukaku sia una buona notizia per il calcio italiano. Sono di certo giocatori importanti, che vanno ad aumentare il potenziale di Juventus ed Inter ma di certo abbandonano senza troppa gloria il campionato più ricco ed importante del mondo per atterrare in Serie A.

Quali che siano i parametri ed i criteri di valutazione, la Serie A è oggi perlomeno il quarto campionato d’Europa dopo Premier, Liga, Bundesliga senza dimenticare il torneo francese. Io non considero i ritorni di Pogba e Lukaku un segnale positivo per la Serie A. Tornano in Italia due calciatori che non sono stati ritenuti all’altezza del top level e ripiegano su di una serie minore.

Lo stesso Benitez ammette la distanza siderale che separa in questo momento il calcio inglese da quello italiano a cominciare dalle infrastrutture della Premier rispetto alla Serie A. Non saranno dunque di certo Pogba, peraltro al momento infortunato ad invertire la tendenza di una marginalità italiana in Champions che comincia a diventare eclatante. Giunti al momento clou dell’eliminazione diretta le italiane di Champions si sciolgono come neve al sole. E nulla lascia presagire che in questa stagione le cose possano andare meglio.

