Amadeus in vacanza con Fiorello ed è subito Sanremo! Una conferma della partecipazione del mattatore alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana? Non proprio. Facciamo chiarezza sulle voci che si stanno facendo spazio sul web nelle ultime ore, Ion seguito ad una foto che ritrae insieme due coppie in vacanza.

Le coppie in questione sono quelle formate da Amadeus e dalla moglie Giovanna e da Fiorello e dalla moglie Susanna. Non è la prima volta che le due coppie vanno in vacanza insieme in estate. Anche quest’anno Fiorello e Amadeus hanno deciso di condividere le ferie estive per trascorrere qualche giorno insieme e con le rispettive mogli. Una vacanza a 4, tra amici. E Sanremo?

L’idea del primo Festival insieme era stata partorita proprio durante una vacanza insieme, non è quindi da escludere che i due possano tornare a parlarne, trascorrendo qualche giorno di relax lontani dai doveri lavorativi in TV. Amadeus in vacanza con Fiorello lascia ben sperare per una possibile partecipazione o co-conduzione del mattatore al prossimo Festival di Sanremo ma non è ancora detto.

Fiorello a Sanremo 2023?

Con la conferma di Amadeus alla guida di Sanremo 2023, il nome di Fiorello era emerso immediatamente.

Fiorello era stato categorico e aveva spiegato che non sarebbe tornato, almeno non da ospite fisso, all’Ariston. L’amicizia con Amadeus però è cosa certa e stabile. I due sono vecchi e buoni amici e si conoscono da una vita intera. La volontà di condividere nuovamente il palco con un amico potrebbe dunque portare entrambi a lanciarsi nuovamente insieme nella nuova avventura festivaliera ma è ancora troppo presto per parlarne.

Per il direttore artistico, ancora un lungo percorso verso l’organizzazione della nuova edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana. Sul palco non sarà solo e Fiorello tornerà in Rai con un programma tutto suo, chissà che prima non partecipi al Festival!