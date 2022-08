Al via The Equalizer sul 20, il reboot televisivo con Queen Latifah nel ruolo che fu di Edward Woodward nella serie anni ’80 conosciuta in Italia col titolo di Un giustiziere a New York, successivamente ripreso da Denzel Washington nei film del 2014 e 2018.

The Equalizer sul 20 ha una protagonista femminile, una nuova McCall, interpretata da Queen Latifah. La storia resta la stessa: Robyn McCall è ex-agente della CIA e madre di una figlia adolescente, con un passato misterioso che usa le sue vaste abilità per aiutare chi non ha nessun altro a cui rivolgersi. La sua abilità è quella di agire come un angelo custode e un difensore per coloro che non possono difendersi e perseguendo la propria redenzione, occupandosi di operazioni al limite della legalità.

Stasera 10 agosto andranno in onda i primi due episodi della serie. Nel primo, dal titolo Robyn McCall, ci viene presentata la protagonista. Ex agente della CIA, Robyn McCall usa le sue grandi capacità operative per aiutare un’adolescente accusata di omicidio e in fuga da chi l’ha incastrata.

Nel secondo episodio, intitolato Gloria, McCall si trova a dover aiutare una madre il cui figlio viene tenuto in ostaggio da una banda di potenti trafficanti di droga. Non sarà un caso facile.

Nel cast della serie tv, oltre a Queen Latifah, anche: Chris Noth nel ruolo di William Bishop; Lorraine Toussaint è Viola; Tory Kittles è Marcus Dante; Laya DeLeon Hayes è Delilah; Adam Goldberg è Harry Keshegian; Liza Lapira è Melody; Erica Camarano è Paley; e Jennifer Ferrin nei panni di Avery Grafton.

The Equalizer sul 20 va in onda ogni mercoledì in prima serata con due episodi a settimana a partire dalle 21:10. Prima di passare in chiaro, la serie è stata già trasmessa su Sky Investigation.

