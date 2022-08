Il 10 agosto di celebra la Giornata mondiale del leone. Il WWF coglie l’occasione per lanciare un’allarme per il futuro di questa specie animale, che simboleggia forza e dominio, ma che sta via via scomparendo.



Dagli inizi del 1900 ad oggi i leoni che vivono in Africa sono passati da circa 200 mila esemplari a meno di 30 mila. La causa principale del calo vertiginoso del numero di leoni presenti nel continente africano è la perdita di gran parte del loro habitat naturale, circa il 90%. Negli ultimi 20 anni i leoni sono diminuiti del 42%. Secondo la Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura) classifica la specie come “vulnerabile”, ma il calo preoccupa notevolmente.



Su questo fenomeno ha influito in modo determinante l’incremento della popolazione umana. Le infrastrutture hanno occupato molte delle aree precedentemente abitate dai leoni.

Il rapporto dei leoni con l’uomo ha dato un’ulteriore accelerata al calo numerico di questi felini. Le cause dei conflitti uomo-leoni sono dovute sia alla predazione a danno del bestiame domestico sia dal bracconaggio. E’ sempre diffuso un commercio illegale di pellicce e altre parti del corpo di grossi animali selvatici.



Oggi i leoni sono presenti in 27 Paesi del continente africano. Solo in 7 di questi stati la popolazione leonina arriva a mille individui. Si stima che i leoni occupino ad oggi solo il 10% del loro areale originario e in 26 Paesi in cui erano presenti oggi risultano estinti.