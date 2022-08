Garmin, società statunitense che sviluppa tecnologie di aviazione e commerciali per GPS, ha lanciato sul mercato il nuovo super smartwatch Garmin Enduro 2, dotato di connettività GPS e progettato soprattutto per resistere a condizioni estreme grazie al suo massiccio design ed al display touch da 1,4 pollici a colori (280 x 280 pixel) anti riflesso e Memory-In-Pixel transflettivo preservato da un vetro in zaffiro. Malgrado la sua forte resistenza il suo peso è di soli 70 gr., incluso il cinturino in nylon Ultrafit da 26mm.

Altro punto forte è l’autonomia della batteria, dotata di tecnologia SatlQ, il cui compito è quello di ottimizzare le prestazioni della batteria e specialmente per quanto riguarda la ricarica solare. Il dispositivo, infatti, può garantire fino a 150 ore di utilizzo senza dover ricaricare l’orologio e fino a 46 giorni solo con la modalità smartwatch. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire qualche dettaglio tecnico del nuovo e fantastico Garmin Enduro 2: l’orologio presenta una ghiera in titanio, una lente Power Sapphire ed un rivestimento in polimeri fibrorinforzati dotati di fondello in titanio. Il nuovo orologio strong del produttore statunitense possiede una torcia LED, GNSS multi-banda con tecnologia SatIQ per rendere migliore la precisione del segnale e della posizione.

Il Garmin Enduro 2 presenta anche mappe TopoActive e piste da sci, e con la funzione NextFork, è possibile visualizzare la distanza che vi separa dal prossimo incrocio di sentiero; poi ancora nel corso delle vostre corse su terreni variabili mostra l’andatura che si dovrebbe avere su un terreno pianeggiante; il device stima il ritmo per le prossime corse in base allo stato di forma attuale con Visual race predictor, si possono registrare le pause durante delle gare di corsa con Automatic rest timer e poi controllare anche la frequenza cardiaca, l’altitudine e ulteriori parametri così da consentire un bilancio a fine gara. Altre funzionalità sono le seguenti: body battery, fitness age, monitoraggio del sonno, misurazione del battito cardiaco, misurazione della respirazione, misurazione dello stress, misurazione Pulse Ox, Garmin Pay, notifiche ed app musicali. In merito al prezzo e alla disponibilità, il nuovo Garmin Enduro 2 si può acquistare sul sito ufficiale di Garmin ed al costo di 1099,99 euro.

