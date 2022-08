Si conclude Nudes su Rai2 con gli ultimi tre episodi di stagione che saranno concentrati sul personaggio di Ada. Ecco le anticipazioni di stasera, 10 agosto.

Si parte con l’episodio 1×08 di cui vi riportiamo la sinossi:

Ada (14 anni) e la sua migliore amica Claudia (14 anni) non sono come le altre ragazze della loro classe. Sono in una fase di passaggio in cui non si è né piccoli né grandi. Ada lo sa, Claudia ne soffre. E quando Claudia propone ad Ada di iscriversi alla app di incontri YourMatch, quest’ultima accetta solo per farle piacere. È così che conosce Mirko, un ragazzo che la fa sentire bella e desiderata e al quale la ragazzina decide di inviare una sua foto senza veli. Dopo qualche ora viene contattata da uno sconosciuto: le sue immagini sono finite sul web ma lui sembra disposto ad aiutarla…