L’evento Galaxy Unpacked 2022 di Samsung andrà in scena tra poche ore, più precisamente alle 15 italiane. La manifestazione darà i natali ai nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, oltre che agli indossabili Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro ed agli auricolari Galaxy Buds2 Pro. Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento Galaxy Unpacked 2022 di Samsung attraverso il box YouTube in basso, che rimanda al canale ufficiale del produttore asiatico.

Chiaramente seguiremo per voi tutto passo dopo passo, riportandovi fedelmente quanto accadrà nel corso della presentazione, dandovi dettagli precisi sui pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, che catturano l’attenzione e la curiosità degli utenti e degli addetti ai lavori (dal punto di vista del design non dovrebbero esserci grosse novità, anche se la cerniera di cui saranno dotati i nuovi dispositivi – si dice – risulterà meno visibile e quindi più gradevole alla vista). Quanti di voi stanno aspettando trepidanti l’arrivo dei nuovi pieghevoli? Potete dircelo, vi capiamo alla perfezione essendo nella vostra stessa situazione.

ARTICOLI CORRELATI

C’è un certo interesse anche per quanto riguarda gli indossabili Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, che verranno equipaggiati con la One UI Watch 4.5, offrendo senz’altro un’esperienza utente sopra le righe, migliorando le già ottime prestazioni dell’attuale generazione. Che altro dirvi? L’appuntamento dell’evento Galaxy Unpacked 2022 di Samsung di oggi 10 agosto resta fissato per le ore 15 italiane: tornate a trovarci per restare sempre aggiornati su tutte le novità in programma (che si prospettano essere tutte davvero molto interessanti, da non perdere per nulla al mondo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com