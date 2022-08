DAZN ha da poco attivato i due piani di abbonamento Standard e Plus (in questo articolo vi abbiamo spiegato la differenza in termini di prezzi e caratteristiche). In ogni caso, il primo permette di associare fino ad un massimo di due dispositivi, mentre il secondo fino a sei. Bisogna, quindi, scegliere bene quali device associare al proprio account DAZN, motivo per cui adesso vi spiegheremo nel dettaglio come fare per aggiungerli o rimuoverli, a seconda dei casi e delle esigenze.

Precisiamo che da sempre la piattaforma di streaming consente l’operazione, ma adesso la questione si fa più intricata per via della limitazione aggiunta da quest’anno circa la condivisione dell’account. Per aggiungere un dispositivo al proprio account DAZN basterà effettuare l’accesso, cliccare su ‘Il mio account‘ e poi su ‘Dispositivi‘. Da qui scorgere il dispositivo in questione ed infine selezionare la voce ‘Aggiungi‘. Per rimuoverlo sarà sufficiente seguire lo stesso percorso e poi cliccare su ‘Rimuovi dispositivo‘, dopo aver selezionato il device che intendete rimuovere dall’abbonamento (non per forza a tempo indeterminato, ma anche soltanto temporaneamente).

Adesso avete pressoché tutte le informazioni per potervi destreggiare con la vostra iscrizione, sempre che vogliate seguire tutte le partite del nostro campionato, cosa che è consentita solo attraverso la sottoscrizione dell’abbonamento con DAZN (almeno per quest’anno e per quello prossimo, poi la questione verrà ridefinita con una nuova asta per i diritti televisivi). Speriamo di essere stati abbastanza chiari nell’esposizione, anche perché l’iter, come potete vedere, è abbastanza semplice da eseguire (questione di un paio di minuti al massimo, non di più). Vi consigliamo di procedere adesso all’aggiunta o alla rimozione dei vostri dispositivi, così da avere tutto pronto per l’inizio della Serie A, in programma per questo fine settimana. Se avete altre domande da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

