Appassionati del marchio Apple, se siete alla ricerca di un super smartphone allora non potete farvi scappare l’incredibile offerta di oggi, mercoledì 10 agosto, di iPhone 13 5G (da 256GB) con il colore Mezzanotte, ma senza la funzione di garanzia AppleCare+. Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo di 939 euro (invece di 1059 euro di listino). Il prodotto, venduto e spedito dall’e-commerce, si può acquistare in ben due soluzioni di pagamento: in un’unica soluzione ed il 12 rate mensili del valore di 78,25 euro ognuna. Andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche di questo straordinario device del colosso di Cupertino.

Iniziamo col dire che Apple iPhone 13 5G (per download velocissimi e streaming ad alta qualità) presenta un display Super Retina XDR più brillante da 6,1 pollici, che si vede benissimo anche in piena luce del sole e, inoltre, non impatta sulla batteria. Lo schermo è racchiuso in un design robusto con Ceramic Shield resistente a schizzi, alle gocce e alla polvere. Ha difatti ottenuto la classificazione IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 6052. Quanto al comparto fotografico è dotato di una doppia fotocamera sul retro da 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo, mentre la fotocamera TrueDepth è da 12MP. Presenta modalità ritratto, controllo profondità, illuminazione ritratto, smart HDR 4 e video HDR Dolby Vision 4K fino a 60 fps.

Apple iPhone 13 (256GB) - mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Il dispositivo è dotato di un chip A15 Bionic, di una nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, una nuova GPU 4‑core ed un nuovo Neural Engine 16‑core. Quanto alla batteria e all’alimentazione l’iPhone 13 assicura riproduzione video fino a 19 ore, riproduzione video (streaming) fino a 15 ore e riproduzione audio fino a 75 ore. Insomma, un piccolo gioiellino fra le vostre mani. Approfittate dell’offerta!

