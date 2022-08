Salvini su Jovanotti ha solo lodi: lo difende a spada tratta nelle dichiarazioni riprese da Repubblica. Stavolta Salvini non ha nulla da dire contro artisti e personaggi veri del mondo dello spettacolo, si tratta – al contrario – di una delle poche volte che ne prende le difese. Il caso è quello di Jovanotti e del Jova Beach Party attualmente in corso nelle spiagge italiane.

Da nord a sud della penisola, il Jova Beach Party non smette di entusiasmare ma anche di suscitare polemiche. Gli ambientalisti sono stati i primi a scagliarsi contro il progetto di Lorenzo, poi è arrivata l’ombra dei lavoratori in nero, già smentita da management dell’artista, anche organizzatore della tournée estiva sulle spiagge. Un progetto unico ed ambizioso, in replica quest’anno dopo il grande successo della prima edizione che non smette di attirare critiche.

Ma le parole di Salvini su Jovanotti non fanno parte di queste.

“Fare polemiche ideologiche pseudo-ambientaliste perché uno va a fare un concerto in spiaggia mi sembra veramente triste”, le parole di Matteo Salvini, che loda il progetto del cantante prendendo le sue difese. Il segretario della Lega ha visitato un canile a Milano e ha poi rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica e ad altri quotidiani italiani.

Salvini ha anticipato di essere un grande fan di Jovanotti e lo ha lodato per il coraggio di aver escogitato un progetto così ambizioso ed impegnativo nel post pandemia, consentendo a centinaia di migliaia di giovani di tornare a divertirsi all’aria aperta, ascoltando la loro musica preferita e trascorrendo una giornata diversa all’insegna del puro divertimento.

“Adoro la musica e mi piace Jovanotti. Chi dopo la pandemia porta migliaia di ragazzi a divertirsi in maniera sana va solo aiutato e premiato”, le parole di Salvini su Jovanotti. Salva l’ambiente vietando concerti? Non è la strada giusta. “C’è tanto da fare” per salvare il nostro pianeta ma “Se uno pensa di salvare l’ambiente fermando i concerti di Jovanotti ha sbagliato a capire”.