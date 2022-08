Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati: fiori d’arancio per la cantante e il regista, ufficialmente marito e moglie da oggi. Nessuna cerimonia sfarzosa, stando a quanto si apprende in queste ore. I due avrebbero scelto di sposarsi in segreto: lo rivela una fonte al The Sun comunicando che il “sì” tra Rita Ora e Taika Waititi è ufficialmente realtà.

Mancano però testimonianza fotografiche perché la coppia sembra aver optato per una cerimonia intima e privata, addirittura segreta, stando a quello che si apprende oggi.

Lei 31enne, lui 46enne: la cerimonia si sarebbe tenuta a Londra dinanzi ad un ristretto gruppo di invitati, tra amici intimi e parenti. La decisione di Rita Ora, inoltre, si apprende essere quella di aggiungere il cognome del neo marito al proprio. La cantante si chiamerebbe quindi adesso Rita Waititi-Ora.

“È stata una cerimonia davvero intima e super speciale per tutti i presenti. I loro cari vedono quanto siano pazzamente innamorati. Anche se vive sotto i riflettori, Rita è determinata a tenere la relazione il più privata possibile e non vuole fare grandi annunci sulle nozze”, scrive il The Sun oggi. La notizia da una fonte del giornale britannico, non rivelata, probabilmente tra gli invitati della cerimonia ristretta a cui, si apprende, farà seguito una festa in grande.

“È già in programma un evento in pieno stile showbiz per festeggiare, ma non aspettatevi di vedere l’esclusiva venduta a qualche magazine”, le parole della fonte del The Sun. A quanto pare Rita Ora e Taika Waititi non hanno la minima intenzione di diffondere le loro foto private ma nulla è ancora certo. Staremo a vedere quel che accadrà nelle prossime settimane.