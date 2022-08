In questi ultimi giorni è giunta la notizia per cui il Paris Saint-Germain avrebbe offerto 25 milioni di euro al Napoli per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, il cui contratto è in scadenza nel 2023, ha accettato di trasferirsi a Parigi rifiutando così il rinnovo con il club azzurro. La cessione, dunque, è in dirittura d’arrivo ed il numero 8 è pronto a vestire i colori del top club francese. Tuttavia, con la partenza imminente dell’ex Betis, la società partenopea incasserà un bel gruzzoletto e dovrà provvedere subito ad un sostituto di valore: nelle ultime ore sta tornando di moda il nome di Dominic Szoboszlai, talentuoso centrocampista in forza al Lipsia. Ecco la cifra per l’eventuale trattativa.

Secondo l’edizione giornaliera del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, il 21enne ungherese si è messo in mostra in Bundesliga collezionando 38 presenze e mettendo a segno 6 reti durante il campionato tedesco e 4 gol nelle Coppe (2 in Champions League e 2 in Coppa DFB). Il possibile sostituto di Fabian Ruiz costa una cifra non inferiore di 25 milioni di euro, ma, quanto a caratteristiche, spessore e intelligenza, Szoboszlai rappresenta il profilo giusto che andrebbe a risolvere la questione centrocampo ed a contribuire al progetto tecnico che il Napoli sta costruendo.

Il talento ungherese è stato inserito, già da tempo, nella lista del ds Cristiano Giuntoli e del capo area scouting Micheli. Il Lipsia, club di appartenenza del perfetto sostituto del partente spagnolo, ha messo in chiaro le sue principali richieste per poter lasciar partire il giovane centrocampista: ovvero 25 milioni di euro per chiudere la trattativa. Altri due nomi per sostituire Fabian sarebbero quelli di Antonino Barak (27 anni) dell’Hellas Verona, ed capace di strappi ed allunghi, ed il giovane Lo Celso (26 anni), in uscita dal Tottenham. Insomma, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A, il Napoli di mister Spalletti ha bisogno di essere rinforzato con le giuste pedine e di farlo al più presto.

