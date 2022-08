Battiti Live non va in onda oggi e mai decisione fu più acclamata e premiata dal pubblico. In memoria di Olivia Newton-John, la cantante prestatasi al cinema, andrà in onda Grease, il film che l’ha vista protagonista e che l’ha resa una vera e propria icona. Proprio qualche ora fa il co-protagonista John Travolta ha voluto dedicare un ultimo saluto alla sua Sandy firmandosi Danny e risvegliando così la passione e i ricordi che continuano a vivere tra i fan del film datato 1978.

Sicura di fare cosa gradita ai fan e per cavalcare un po’ l’onda dei ricordi, Mediaset poco fa ha annunciato il cambio di programmazione per il prime time di Italia1 lasciando in panchina Elisabetta Gregoraci e il suo Battiti Live e lasciando spazio alla replica di Grease.

Qui l’annuncio social:

Per chi non lo conoscesse ancora, Grease (Brillantina) racconta delle vacanze estive di Danny e la dolce Sandy. Come sempre avviene in questi frangenti, i due si separano convinti di non rivedersi più visto che lei è in partenza per l’Australia. All’inizio dell’anno scolastico, però, il ragazzo la ritrova alla “Rydell” snobbandola un po’ perché un po’ lontana dal prototipo di ragazza che piace ai suoi amici. Le cose cambiano nel corso del film e non vogliamo di certo rovinarvi il finale della storia.

Per i fan di Battiti Live l’appuntamento è solo rimandato visto che la puntata prevista per oggi andrà in onda domani, 10 agosto, sempre nel prime time di Italia1 e tutti gli ospiti previsti per questa sera saranno sul palco dello show musicale domani.