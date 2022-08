La redazione di OM ha ricevuto alcune segnalazioni a proposito del concerto di Achille Lauro a Bisceglie, che si è tenuto in data 8 agosto all’Arena del Mare. Il concerto di Lauro faceva parte del tour estivo, il Superstar Tour, ma anche di Mezzo Festival, noto evento pugliese in corso di svolgimento.

Per il concerto di Achille Lauro a Bisceglie sono stati quindi venduti biglietti sui tradizionali circuiti di prevendita e in loco, come accade per tutti gli spettacoli della tournée dell’artista. Un esborso di 60 euro, quello richiesto per l’acquisto di biglietti di tipologia Gold che avrebbero dovuto assicurare un posto riservato agli acquirenti, poi l’amara realtà.

Ma non solo. Ci scrivete anche che si sono verificati diversi problemi legati al meet&greet con l’artista, un incontro – pare – mai effettivamente concordato con il management dell’artista né con la sua agenzia di Booking.

Andiamo con ordine.

Achille Lauro a Bisceglie, è polemica

Numerose sono le lamentele a proposito dell’organizzazione e della gestione della tappa del tour di Achille Lauro a Bisceglie. Nulla da criticare sullo spettacolo del cantante, che resta uno di quelli che vale assolutamente la pena vedere dal vivo. Lauro ha regalato una performance emozionante ed energica, grintosa e fuori dagli schemi come solo lui sa fare.

L’amaro in bocca resta solo per quel che concerne l’organizzazione dell’evento. I fan presenti ci scrivono che con l’acquisto di un biglietto di tipologia Gold avrebbero dovuto godere di una visione migliore rispetto agli altri, da una posizione privilegiata. I possessori di questi biglietti, invece, hanno assistito al live insieme a tutti coloro che avevano acquistato biglietti standard, in vendita a prezzi inferiori.

A questo si è aggiunta la beffa del meet&greet. Stando a quanto risultava ai presenti, l’artista avrebbe dovuto incontrare i fan. Stando a quanto apprende OM, però, il meet&greet non era mai stato concordato né con il management né con l’agenzia di Booking che gestisce la tournée di Achille Lauro.

Da La Gazzetta del Mezzogiorno apprendiamo altri dettagli.

Il settore gold

Il settore gold era completamente assente, stando a quanto riportato nell’articolo, nonostante l’organizzatore locale – J-Events – avesse ripetutamente confermato ad una giovane fan l’effettiva presenza di un’area riservata. La stessa fan racconta al quotidiano pugliese: “Un’amica lì sul posto mi ha spiegato che stavano facendo entrare la gente tutta insieme, senza rispettare il criterio di chi aveva pagato il doppio degli altri”, senza effettuare distinzioni tra chi aveva sborsato 60 euro e chi solo 37.

Il meet&greet con Achille Lauro

Il meet&greet con Achille Lauro era stato lanciato dai social degli organizzatori locali con un post pubblicato il 21 luglio, che La Gazzetta pubblica integralmente. Si promettevano 20 vincitori, che avrebbero incontrato il cantante in occasione dello spettacolo. I 20 però non hanno mai ricevuto informazioni concrete sull’incontro con l’artista, smentito dal manager di Lauro, Angelo Calculli, sui social.