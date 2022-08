Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo dei giochi: in seguito alle cessioni eccellenti di Insigne, Koulibaly, Mertens e Ospina, nelle ultime ore è quasi ufficiale anche l’addio di Fabian Ruiz, che andrà al Paris Saint-Germain. Il campionato è ormai prossimo all’inizio della nuova stagione e la società azzurra dovrà ricorrere subito ai ripari, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo ed il centrocampo. In questi ultimi giorni si è fatta sempre più calda la pista Giacomo Raspadori del Sassuolo, obiettivo principale del ds Giuntoli e del presidente De Laurentiis. La società partenopea, dopo il recente incontro a Castel di Sangro con la dirigenza neroverde non andato a buon fine, vuole a tutti i costi stringere i tempi e raggiungere l’accordo così da regalare a mister Spalletti un giocatore importante e pedina jolly della squadra.

Queste sono le ore più calde per la trattativa Raspadori-Napoli, la svolta è ormai ad un passo e vede avvicinarsi sempre di più in azzurro il giovane e talentuoso attaccante richiesto dal tecnico di Certaldo. Gli ultimi ed interessanti aggiornamenti sull’acquisto del 22enne emiliano giungono dall’edizione online di oggi, lunedì 8 agosto, di ‘Repubblica’, annunciando che ADL ed il Sassuolo siano in continuo contatto per raggiungere l’accordo definitivo della trattativa che sta durando ormai da diversi giorni.

I contatti tra le due società proseguono spedite senza interruzioni e, nella giornata di oggi, il presidente del Napoli cercherà di portare al termine la trattativa. La valutazione del Sassuolo per Raspadori è, difatti, calata da 40 milioni a 35, ma gli azzurri sono fermi a 30 milioni bonus compresi. Insomma, si tratta di un affare in dirittura d’arrivo che potrebbe chiudersi entro le prossime 24 ore. Insomma, il club azzurro ha le idee chiare nell’operazione e l’obiettivo è quello di chiudere l’accordo per permettere all’attaccante della Nazionale italiana di svolgere le visite mediche già nella giornata di martedì.

Continua a leggere su optimagazine.com