Silvia Toffanin intervista la mamma di Michelle Hunziker a Michelle Impossible.

“Ha fatto sia da mamma che da papà”, afferma Silvia Toffanin che incontra Ineke nel corso del one woman show che celebra 25 anni di carriera di Michelle. Ripercorre con lei – davanti alla figlia – le tappe più dolorose del loro percorso affettivo. In una chiacchierata a cuore aperto, Ineke, la mamma di Michelle, ricorda gli episodi più bui e il periodo in cui tra lei e la figlia c’era solo il silenzio.

Aveva appena sposato Eros Ramazzotti ed era giovanissima quando ha incontrato persone sbagliata che l’hanno spinta ad allontanarsi dai suoi affetti più profondi. La mamma Ineke faceva parte di questi e lo ha appreso attraverso una brevissima telefonata.

“Ho lavorato tanto perché purtroppo il papà di Michelle era sempre senza lavoro e ho tirato avanti io la famiglia. Non era sempre facile”, le parole di Ineke nel ricordare un passato complicato in cui ha dovuto sempre rimboccarsi le maniche per mandare avanti la famiglia. Tanti sacrifici, e un dolore enorme da affrontare, quello della separazione dalla figlia.

Lei e Michelle hanno sempre avuto un normale rapporto fino ai 23 anni della Hunziker quando “Ha conosciuto persone che l’hanno allontanata dai suoi affetti, aveva 23 anni. Era già sposata con Eros da tre anni”.

Silvia Toffanin intervista la mamma di Michelle Hunziker ricordando una telefonata shock. “Mi disse: “Mamma, io devo fare un altro percorso di vita, non c’è più spazio per te. Ti prego di non telefonarmi più e di non cercarmi più”. Poi ha messo giù il telefono ed è stato terribile”, le parole addolorate della donna, ospite del secondo appuntamento di Michelle Impossible. Alle sue spalle, sulle scale del palcoscenico è seduta Michelle che ascolta tutto silenziosamente e a tratti commossa.

Inutili i tentativi di contatto da parte della mamma quando Michelle decise di chiudere consapevolmente ogni rapporto con lei, che ha provato prima sconforto e poi rabbia, con il rischio di sfociare nella addirittura nella violenza nei confronti di chi plagiava la figlia. “Ho avuto voglia di spaccare la faccia a questa donna che me l’aveva allontanata”, rammenta, ma è stata fermata da Eros.

Non si sofferma molto sui demoni che hanno allontanato Michelle da lei. Si limita a fare riferimento a “Persone che prendono le persone fragili”. La conduttrice, in effetti, non stava attraversando un periodo semplice ed era molto vulnerabile: “Michelle aveva perso suo papà, che aveva appena ritrovato. Ho provato rabbia nei confronti di queste persone, oggi vedo una luce anche nelle cose brutte. Ho ritrovato mia figlia e l’amore fra di noi è stato più forte di prima”, le parole di Ineke che nel corso della sua vita ha anche dovuto subire un intervento al cuore.

Poi ricorda il momento in cui la disperazione ha avuto il sopravvento: doveva assolutamente vedere Michelle e si è accontentata di vederla a lavoro, in teatro.

La Hunziker recitava in Tutti Insieme Appassionatamente, lei ha comprato il biglietto ed è svenuta dall’emozione nel momento in cui l’ha vista sul palco. Anche in quel caso ha provato a contattare Michelle via sms ma non ha risposto perché non aveva con sé il telefono, essendo impegnata on stage.

Dopo un lungo periodo di buio e di silenzio completo, un giorno arrivò per Ineke uno spiraglio di luce. Come tutto aveva avuto inizio da una telefonata dolorosa, fu sempre una telefonata a riaccendere la luce e a mettere fine al dolore di entrambe.

“Tutto è ricominciato con una telefonata. Eros mi disse: “Pensi davvero che sia uscita?” e ho risposto: “Se ne è uscita mi chiamerà””, ricorda la donna. Il giorno dopo ha ricevuto la telefonata tanto attesa: Michelle le chiedeva di fare colazione insieme.