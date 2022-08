Un unico concerto in Italia in programma per il 2022 per 50 Cent: si esibirà al Mediolanum Forum di Assago, Milano, il 22 ottobre. Al via la prevendita dei biglietti online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio italiano.

I prezzi dei biglietti per 50 Cent a Milano nel 2022 sono stati comunicati. Si va da un minimo di spesa di 55 euro per un posto nella Tribuna C e si arriva ai 120 euro per un biglietto nel settore del Golden Circle. I fan potranno acquistare un biglietto per il settore del parterre non numerato in piedi ad 85 euro mentre la Tribuna A e la Tribuna Gold sono in vendita a 90 euro.

Per la Tribuna B bisognerà invece sborsare 70 euro. Ai prezzi indicati, occorre aggiungere il diritto di prevendita.

L’apertura delle porte è fissata alle ore 19.00 mentre la prevendita dei biglietti per 50 Cent a Milano nel 2022 sarà avviata domani, martedì 9 agosto, alle ore 10:00 su Ticketone, online e nei punti vendita dislocati in tutta Italia.

50 Cent è da sempre riconosciuto come una delle figure più importanti del panorama hip hop americano. Oggi annuncia il suo grande ritorno in Italia per un’unica data che si terrà a Milano al Mediolanum Forum di Assago.



Nella sua carriera ha venduto più di 30 milioni di album in tutto il mondo che gli hanno consentito di affermarsi come imprenditore, attore e produttore. Il suo è uno di quei nomi legati a doppio filo alla storia del rap internazionale; indimenticabile il successo del suo disco d’esordio, “Get Rich or Die Tryin’” datato 2003.

I prezzi dei biglietti per 50 Cent a Milano nel 2022

Gold Circle: 120 € + d.p.

Parterre: 85 € + d.p.

Tribuna A e Tribuna Gold: 90 € + d.p.

Tribuna B: 70 € + d.p.

Tribuna C: 55 € + d.p.