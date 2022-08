Olivia Newton-John è morta: l’attrice e cantante aveva 73 anni. Ad annunciare la notizia il marito, John Easterling, che in un post sui social afferma che la star è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici.

Olivia Newton-John era malata da tempo; l’attrice ha combattuto il cancro al seno per più di 30 anni. La causa del decesso riconducibile a per complicazioni dovute alla neoplasia diagnosticatale. Una fonte vicina ha dichiarato a TMZ: “Dopo 30 anni di lotta contro il cancro, Olivia ha perso la sua battaglia contro il cancro al seno metastatico”.

Olivia Newton-John Olivia ha raggiunto il successo negli anni Settanta grazie a diversi singoli quali “If Not for You”, “Let Me Be There” e “Have You Never Been Mellow”. Il suo più grande successo resta “Physical” che nel 1981 è rimasto al primo posto nelle classifiche per ben dieci settimane. L’attrice è maggiormente conosciuta per l’iconico ruolo della dolce e ingenua Sandy in Grease, musical del ’78 che ha reso celebre John Travolta.

L’attrice era un’attivista ambientale e ha lottato per i diritti degli animali per tutta la sua vita. Nel 1992 le era stato diagnosticato un cancro al seno nel 1992, che è recesso un paio di volte, prima di riemergere nel 2017. Da quel momento si ritira dalle scene per curarsi e sospende il suo tour musicale. Nel 2019, la star annunciava che il cancro era tornato ed era in stato avanzato.

Olivia Newton-John, di origine britannica ma cresciuta in Australia, ha sposato Matt Lattanzi nel 1984, dopo essersi conosciuti durante le riprese di Xanadu. Hanno avuto una figlia, Chloe Rose nel 1986. Hanno divorziato nel 1995. In seguito, nel 2008, ha sposato John Easterling, fondatore di Amazon Herb Co.

