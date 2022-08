Le riprese di Don Matteo 14 potrebbero essere anticipate a fine anno. A lasciarlo intendere è Nino Frassica. L’attore, volto del Maresciallo Cecchini, nel corso di un’intervista concessa a DiPiù Tv ha parlato della sua prossima avventura televisiva, parlando anche della nuova stagione della fiction, prevista nel 2024:

Certo che tornerò, la divisa da carabiniere è nel mio armadio e le riprese dovrebbero iniziare in primavera, ma forse si anticipa.

In attesa di vederlo sul set di Don Matteo, Nino Frassica sarà nel cast de Il Collegio, il celebre format di Rai2, dove sarà la voce narrante di tutto ciò che accadrà ai giovani protagonisti. A Dipiù TV, Frassica si è detto emozionato in vista del debutto in questa sua nuova avventura: “Non vedo l’ora di iniziare, è come ritornare sui banchi di scuola, che non sono stati così brillanti per me”.

Don Matteo 14 può attendere: a fine anno, Frassica arriverà anche sul grande schermo:

A dicembre invece sarò anche al cinema con il film Improvvisamente Natale, con Diego Abatantuono.

Non c’è ancora ufficialità sull’inizio delle riprese di Don Matteo 14, che al momento restano fissate a marzo 2023. La prossima sarà una stagione cruciale poiché i fan potrebbero dire addio a Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Come annunciato dall’attrice di Blanca: “Nessun PM è mai rimasto per più di tre stagioni a Don Matteo. La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi. Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla“, riferendosi al lieto fine per i personaggi di Anna e Marco.

Inoltre, nei prossimi mesi Maria Chiara Giannetta tornerà sul set per la seconda stagione di Blanca e per quella di Buongiorno Mamma, quindi un addio a Don Matteo sembra plausibile.

